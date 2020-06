Automobilist blaast positief... en drinkt vervolgens ostentatief van fles sterke drank Tim Van Der Zeypen

22 juni 2020

10u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend zestien rijbewijzen onmiddellijk in beslag genomen voor vijftien dagen. Eén autobestuurder dronk na een positieve ademtest zelfs nog van een fles sterke drank en weigerde vervolgens alle samenwerking. Toen bleek ook dat zijn rijbewijs nog steeds bij de politie lag na een eerdere overtreding.

“De bestuurder had namelijk net een periode van een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor vijftien dagen achter de rug, maar had zijn rijbewijs nog niet terug afgehaald bij de politie”, verduidelijkt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Bij verder nazicht bleek de man ook nog in staat van herhaling te zijn. Hij werd begin januari 2019 ook al een keer betrapt onder invloed van alcohol en drugs.”

Ook nu leek de man onder invloed te zijn van drugs. Een speekseltest gaf de politie gelijk. Hij bleek onder invloed te zijn van cannabis en cocaïne. Maar vervolgens weigerde de bestuurder alle medewerking en wilde hij geen verplichte bloedproef en speekselanalyse afleggen. “Omdat we het rijbewijs niet konden intrekken, werd de wagen van de man uit het verkeer gehaald”, aldus Van de Sande. “Het voertuig werd met een stuurstang aan de kant gezet in afwachting van het rijbewijs.”

Drugscocktail

Verder moesten er nog negen andere autobestuurders hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Zij waren onder invloed van drugs. Het ging om cannabis, cocaïne en amfetamines. Eén van hen gaf meteen toe speed te hebben gebruikt. Naast vijf bestuurders die onder invloed van alcohol reden en tussen de 1,6 en 2,3 promille alcohol in het bloed hadden, moest tot slot nog een andere persoon die onder invloed was van drugs én alcohol zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen.

“De bestuurder testte positief op cannabis, amfetamines en cocaïne”, zegt Van de Sande nog. “Hij had tevens 2,2 gram promille alcohol in zijn bloed.” Als klapper op de vuurpijl bleek hij zijn rijbewijs niet op zak te hebben en liep hij kort voor het uitbreken van de coronacrisis, op 2 februari, ook al een keer tegen de lamp voor alcohol in het verkeer.

Voorlopig rijbewijs

Tijdens de WODCA-acties werden er in totaal 46 bestuurders betrapt. Naast de zestien rijbewijzen die onmiddellijk werden ingetrokken voor vijftien dagen, moesten er nog negentien personen hun rijbewijs voor drie uur inleveren. Elf andere autobestuurders deden dat voor zes uur.

“Bij een nachtelijke controle werd er een ook een bestuurster tegengehouden die houder was van een voorlopig rijbewijs. Alleen mocht de vrouw hierdoor ’s nachts niet rijden. Ze vervoerde bovendien haar drie kinderen”, besluit Van de Sande. De alcoholcontrole werden uitgevoerd in het verkeersactieplan van de politie.