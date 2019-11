Automatische beiaard hersteld: Mechelaars horen weer hoe laat het is Wannes Vansina

12 november 2019

18u57 0 Mechelen De Maneblussers hebben maar weer naar hun beiaard te luisteren om te weten hoe laat het is. Na een jaar is de automatische beiaard in de Sint-Romboutstoren volledig hersteld. “De installatie klinkt weer zoals bij de ingebruikname in 1736”, zegt torenwachter Nick Vanhaute.

De automatische beiaard speelt deuntjes om het uur, halfuur, kwartier en zelfs half kwartier – het zogezegde Mechels halfke. De inwoners van de stad moesten hun vertrouwde geluid echter missen sinds september van vorig jaar. De automatische beiaard werd stilgelegd om dringende herstellingen aan de bronzen speeltrommel en het opwindsysteem mogelijk te maken.

Mechanische slijtage bedreigde niet alleen de goede werking van het systeem, maar hield ook het risico in dat de historische installatie schade zou oplopen. Daarop besliste de stad om Remmen uit Vorselaar, een gespecialiseerde aannemer, aan te stellen. “Het was aanvankelijk een dossier bij hoogdringendheid, maar het herstel heeft een jaar geduurd”, zegt de torenwachter. “Er moest nog nooit zo ingrijpend aan de automatische beiaard worden gewerkt.”

Tandwiel

De techniek uit 1736 moet haast volledig worden gedemonteerd om te zien wat er precies aan de hand was. De hoofdas bleek te zijn losgekomen van de trommelspaken. Ook diende het gebrekkige tandwiel van het opwindsysteem te worden vervangen. “Ten gevolge van een incident braken in 1959 enkele tanden af. De stad stelde toen een firma aan en deze wilde een nieuw tandwiel laten maken, maar daar was het stadsbestuur niet mee akkoord. Het tandwiel werd hersteld.”

Maar het imposante tandwiel werd wel besteld, bij de Mechelse torenuurwerkmaker Michiels. “En hij bleef ermee zitten, zestig jaar lang”, weet Vanhaute. Al die tijd bevond het zich in het atelier op de Korenmarkt. Om het herstel mogelijk te maken, schonk Luc Michiels zijn tandwiel aan de stad in ruil voor het oude. Michiels kan het verhaal niet bevestigen. “Ik weet alleen dat het wiel hier al heel lang staat, uit de tijd van mijn vader of grootvader. Het zou dom geweest zijn een nieuw wiel te maken en dus heb ik het maar geschonken”, lacht hij.

Schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux kan de schenking van het oude nieuwe tandwiel waarderen. “Nu zullen de melodieën harmonieus klinken zoals de bouwer van het trommelspeelwerk het in de achttiende eeuw heeft bedoeld. Onze Sint-Romboutstoren is hiermee helemaal af.”

Melodie

De herstelling kostte ongeveer 28.000 euro. De brandweer stond in voor het verticale transport van het oude en het nieuwe tandwiel in de toren. “Onze internationaal beroemde beiaardcultuur is eeuwen oud. Onze mechanische speeltrommel is van bijzondere waarde. Een ingenieus systeem uit de achttiende eeuw, aangestuurd door een schijnbaar onverslijtbaar torenuurwerk uit de zestiende eeuw. Een unicum”, aldus Cultuurschepen Björn Siffer.

Voor de gelegenheid werd de melodie uit 1958 om de trommel gezet. “Als je het resultaat nu hoort, dan is het wachten echt wel de moeite geweest. De automatische beiaard speelt veel accurater en mooier”, besluit Vanhaute.