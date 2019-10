Autodief krijgt geen nieuwe straf TVDZM

24 oktober 2019

Een 29-jarige Mechelaar heeft van de rechter geen nieuwe straf gekregen. De twintiger stond vorige maand terecht voor de diefstal van een Golf. “Een overdreven reactie van de eigenaar”, klonk het toen. “Ik had de auto geleend voor een boodschap. Misschien bleef ik te lang weg en is de man beginnen te panikeren.” De feiten werden dus betwist, het parket vorderde een celstraf van acht maanden. De rechter in Mechelen vond dat de autodiefstal voldoende was bewezen maar legde geen nieuwe straf op. Op 6 mei 2019 werd de man namelijk veroordeeld voor verschillende feiten in diezelfde periode.