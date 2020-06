Autodief druipt af zonder buit Els Dalemans

01 juni 2020

10u01 1

Een autodief heeft ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond op de openbare weg in de Lakenmakersstraat in Mechelen. De man kon de wagen openen zonder sporen van braak na te laten, maar droop uiteindelijk af zonder buit.