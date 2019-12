Autodief blijft in de gevangenis, minderjarige kompaan krijgt maatregelen opgelegd TVDZM

30 december 2019

19u00 0 Mechelen De meerderjarige verdachte die er De meerderjarige verdachte die er zondagavond vandoor ging met een Audi op de parking van de Jumping in Mechelen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigde zopas parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Een minderjarige kompaan kreeg maatregelen opgelegd door de jeugdrechter.

De twee werden gisteren opgepakt na een achtervolging. Die achtervolging eindige in een crash. Daarbij raakte nog eens drie geparkeerde voertuigen beschadigd. Nog voor de inzittenden te voet konden vluchten, werden ze ingerekend door de politie. Na hun verhoor bleek het te gaan om één meerderjarige en een minderjarige.

“De meerderjarige is in de loop van maandagnamiddag voor de onderzoeksrechter gebracht. Hij heeft beslist om de man aan te houden”, vertelt parketwoordvoerster Claessens. “De minderjarige verdachte werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Die heeft beslist om de man enkele maatregelen op te leggen.”

Het onderzoek gaat intussen verder. Momenteel is nog niet geweten waarom de daders ervandoor gingen met net die wagen. Het voertuig raakte bij de crash in ieder geval zwaar beschadigd en moest worden getakeld. Binnenkort zal de man zich allicht moeten gaan verantwoorden voor de correctionele rechter in Mechelen.

Nog op de Jumping werd er een draagtas gestolen van een 45-jarige vrouw. De buit bestaat onder meer uit een gsm-toestel, een camera en een portefeuille.