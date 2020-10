Autocars ledigen nood overvolle bussen: “Kwestie van gezond blijven” Wannes Vansina

05 oktober 2020

19u20 8 Mechelen Vanaf vandaag maandag krijgen de drukste buslijnen versterking van autocars. Dat is onder meer het geval op verschillende lijnen van en naar Mechelen om overvolle bussen te voorkomen. Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus, juicht de beslissing toe. “Voor corona was moeten rechtstaan een kwestie van comfort, nu een van gezondheid.”

De Lijn zet sinds begin september opnieuw haar maximale capaciteit in. Volgens het vervoersmaatschappij nam ze daarbij meteen maatregelen om drukte te voorkomen, zoals het inzetten van bussen met grotere capaciteit, verschuivingen in uren en/of trajecten en het inleggen van extra ritten. “Deze maatregelen konden hier en daar de nood al lenigen, maar bleken uiteindelijk niet voldoende”, aldus De Lijn.

Vandaar dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters besliste om budget vrij te maken voor versterkingsritten door autocarbedrijven. Zij rijden sinds vandaag op een aantal lijnen achter de bussen van De Lijn tijdens de schoolspits. “Ze volgen exact dezelfde route en stoppen aan dezelfde haltes. Ze zijn te herkennen aan het label ‘versterkte rit’. Pas als het op de bussen van De Lijn druk wordt, kan er worden opgestapt op de autocar”, aldus De Lijn.

Een overzicht van alle autocar- en versterkingsritten is terug te vinden op de website van De Lijn. Het gaat veelal om busverbindingen met Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg, Geel en Aarschot. Let wel: voor enkele ritten werd nog geen autocarbedrijf gevonden.

Stynen, die als Mechelaar de situatie in zijn stad goed kent, juicht de beslissing toe. “In het verleden waren er onder meer op de lijnen van en naar Sint-Katelijne-Waver problemen met overvolle bussen. Ik kan mij voorstellen dat ze ook nu voller zitten dan wenselijk. Voor corona was moeten rechtstaan een probleem van comfort, nu is de situatie veel ernstiger en gaat het om gezondheid.”

1 september

De inzet van autocars vindt hij een goede oplossing, al had dit volgens hem al vanaf 1 september mogen gebeuren. “De Lijn kon tijdens de spits onmogelijk meer voertuigen inzetten, terwijl de bussen van de autocarbedrijven ten gevolge van de coronapandemie veelal leegstaan”, aldus Stynen.