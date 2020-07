Autocarbedrijf Cannaerts biedt bedrijven daguitstappen à la carte: “Meer nood aan teambuildings door telewerken” Wannes Vansina

02 juli 2020

19u50 0 Mechelen Autocarbedrijf Cannaerts in Heffen berijdt nieuwe wegen. Omdat de markt van busreizen in elkaar zakte, ging het op zoek aan een alternatief. Het kwam uit bij Making Waves: teambuilding à la carte. “Telewerken is het nieuwe normaal geworden. Wij bieden daguitstappen om de banden weer aan te halen”, zegt Margaux Cannaerts.

Cannaerts is een bedrijf met traditie, gespecialiseerd is busreizen voor scholen, bedrijven en verenigingen. Het bestaat al sinds 1924, intussen zit de vierde generatie achter het stuur. Maar de bussen staan vaak stil, te vaak. “De coronacrisis valt ons zwaar. We hebben onszelf moeten heruitvinden.”

Het resultaat is Making Waves: een online à la carte systeem waarmee je heel gemakkelijk een daguitstap kan plannen voor een grotere groep. “Bezoekers krijgen meteen de prijs te zien en kunnen op twee minuten boeken. Als teammanager hoef je dus niet, zoals vaak wel het geval is, lang te zoeken.” Cannaerts zorgt dan voor het vervoer.

Burn-outs

Volgens haar is er nood aan meer echt contact tussen collega’s. “Corona zorgt ervoor dat telewerken het nieuwe normaal is geworden. Keerzijde: meer burn-outs en groepsdynamieken die wegvallen. De nood aan teambuildings neemt dus toe.”

Het aanbod voor Limburg, Antwerpen en Mechelen staat online, aan Pajottenland, Waasland en de kust wordt nog gewerkt. “Volle bussen mogen in principe, maar wij raden het af. In onze bussen staat trouwens plexigas tussen de passagiers.”

Cannaerts is overigens sinds kort de nieuwe partner van Racing Mechelen voor de verplaatsingen van de eerste ploeg.