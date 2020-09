Autobestuurder vlucht van alcoholcontrole Tim Van Der Zeypen

09u00 0 Mechelen Bij drugs- en alcoholcontroles van de politiezone Mechelen-Willebroek heeft de politie elf chauffeurs betrapt. Een van hen was onder invloed van drugs, de anderen hadden teveel gedronken. Drie rijbewijzen werd ingetrokken voor vijftien dagen.

Een chauffeur weigerde dit weekend om te stoppen voor de alcoholcontrole. De man negeerde de politie-inspecteurs en gaf extra gas bij. Er volgde een korte achtervolging, die al snel bij de kiem werd gesmoord nadat een politieploeg de chauffeur kon tegenhouden. “Na de ademtest bleek dat de chauffeur 0,5 promille alcohol in zijn bloed had”, luidt het bij de politie. “Zijn rijbewijs werd in beslag genomen en zal nog een bijkomend proces-verbaal krijgen.”

Naast deze chauffeur moesten er nog twee chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Een chauffeur testte positief op het gebruik van cannabis, de tweede had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Verder moesten vier chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor drie uur, terwijl evenveel andere chauffeurs dit voor zes uur moesten doen. Een van hen veroorzaakte een stoffelijke verkeersongeval in Willebroek en reed een woning binnen. In totaal voerde de politie dit 463 ademtesten uit.