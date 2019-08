Autobestuurder twee keer geflitst tijdens dezelfde controle Redactie

16 augustus 2019

De politie heeft in Mechelen dezelfde autobestuurder, twee keer geflitst. De politie deed dat tijdens een bemande snelheidscontrole op de Postzegellaan in de buurt van het station. Eerst werd de chauffeur geflitst aan 83 kilometer per uur. Op de Postzegellaan telt er maximale snelheid van 70 kilometer per uur. Opmerkelijk is dat de chauffeur niet veel later opnieuw tegen de lamp liep. Deze keer werd hij met een nog hogere snelheid betrapt dan bij de eerste keer. De chauffeur reed nu 84 kilometer per uur. Binnenkort zal de man dus twee proces-verbalen met een minnelijke schikking in zijn brievenbus ontvangen. Tijdens de snelheidscontroles werden er in totaal 3.118 voertuigen gecontroleerd. Naast de chauffeur die twee keer werd geflitst liepen nog 84 anderen tegen de lamp.