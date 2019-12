Auto vlucht na aanrijding van fietser TVDZM

04 december 2019

Een twaalfjarige fietser is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Lange Nieuwstraat. De tiener werd aangereden door een auto. De chauffeur van de wagen pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. De politie is nu een onderzoek opgestart en hoopt de chauffeur zo snel mogelijk te kunnen vatten. De fietser liep uiteindelijk lichte verwondingen op.