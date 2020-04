Auto van wegpiraat die gisteren tegen gevel botste in beslag genomen: “Bestuurder maakte kort voor ongeval doelbewuste slipbewegingen” Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

15u25 0 Mechelen De wagen van een 35-jarige man is door de burgemeester van Mechelen in beslag genomen. De dertiger maakte, bij een verkeersongeval zondagnamiddag, de zoveelste verkeersovertreding op korte tijd. “Het is duidelijk dat deze chauffeur een gevaar is op de weg. Zowel voor anderen als voor zichzelf”, aldus Alexander Vandersmissen (Open VLD).

Zondagnamiddag verloor de chauffeur uit Mechelen de controle over zijn stuur. Hierna botste hij tegen een geparkeerde wagen en kwam hij uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een woning langs de Maurits Sabbestraat. De schade was groot maar er moest niet worden gestut door de brandweer. Vandaag werd de schade verder bekeken door een aannemer. Bij het ongeval raakte ook niemand gewond.

“Uit camerabeelden is later gebleken dat de chauffeur in de straat doelbewust enkele slippende bewegingen had gemaakt en hierdoor de controle over zijn stuur zijn verloren”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De chauffeur is ook niet aan zijn proefstuk toe. De afgelopen maanden liet hij zich al verschillende keren opmerken met snelheidsovertredingen, andere verkeersinbreuken en met inbreuken tegen de Coronamaatregelen.

Zes maanden

Hierop besloot de Mechelse burgemeester vandaag om de wagen van de chauffeur in beslag te nemen. “Je moet dan als burgemeester jouw verantwoordelijk voor de openbare veiligheid nemen, niet aarzelen en kordaat optreden”, zegt burgemeester Vandersmissen. De was werd getakeld door en in beslag genomen. De maximale termijn voor de bestuurlijke inbeslagname van een voertuig bedraagt zes maanden.

Het is zeker niet de eerste keer dat een burgemeester van de politiezone Mechelen-Willebroek het voertuig van een wegpiraat in beslag laat nemen. In september 2018 deed titelvoerend burgemeester Bart Somers dat al bij twee hardleerse chauffeurs in Mechelen. Een jaar later volgde ook collega-burgemeester Eddy Bevers (N-VA) uit Willebroek zijn voetsporen en nam hij de wagen van een negentienjarige in beslag.