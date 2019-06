Auto’s botsen frontaal tegen elkaar: auto belandt op zijn zij, chauffeur gewond afgevoerd Tim Van der Zeypen

18 juni 2019

In de Lange Zandstraat in Walem (Mechelen) zijn twee auto’s frontaal tegen elkaar gebotst. Een van de wagens belandde op zijn zij. De Mechelse hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De zeventigjarige chauffeur van het voertuig dat op zijn zij belandde, werd door de brandweer uit het voertuig geëvacueerd. “Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij verkeerde niet in levensgevaar.” De chauffeur van het andere voertuig raakte niet gewond. Bij het ongeval zouden ook nog andere voertuigen betrokken zijn. Ze stonden geparkeerd langs de kant en liepen beperkte schade op. Tijdens het ongeval bleef de Lange Zandstraat afgesloten voor verkeer. De wagens moesten getakeld worden. Pas daarna en na de vaststellingen, kon de rijbaan opnieuw worden vrijgegeven.