Auto rijdt Hubo op Nekkerspoel binnen: geen gewonden, wel veel schade Tim Van Der Zeypen

19 mei 2020

13u45 180 Mechelen Een auto is dinsdagmiddag de doe-het-zelfzaak Hubo in Mechelen-Nekkerspoel binnen gereden. De schade is groot. De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland kwam ter plaatse. Er moest worden gestut.

Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. Op het moment van het ongeval was het rustig in de winkel. De winkel werd wel meteen ontruimd. De chauffeur van de wagen was in shock en werd opgevangen. De winkel is tijdelijk gesloten. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht. Vermoedelijk vergiste de chauffeur zich van pedaal.

Later meer.