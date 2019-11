Auto rijdt 22-jarige fietsster van haar sokken Wannes Vansina

30 november 2019

11u56 0

Een 22-jarige vrouw werd vrijdag met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze betrokken raakte bij een verkeersongeval in de Generaal De Ceuninckstraat in Mechelen. Ze kwam in aanrijding met een personenwagen.