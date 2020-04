Auto ramt geparkeerde wagen en botst tegen gevel Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

10u00

In de Maurits Sabbestraat is er zondag een auto tegen de gevel van een woning gereden. Kort hiervoor ramde hij ook nog een geparkeerde wagen. De schade is groot maar de brandweer moest de gevel niet komen stutten. “Omdat de dragende constructie niet werd geraak”, klinkt het bij de brandweerzone Rivierenland. “Een aannemer volgt de situatie verder op.” De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Alle wagens moesten worden getakeld. Bij het ongeval raakte ook niemand gewond.