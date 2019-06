Auto-inbraken in wijk Nekkerspoel Antoon Verbeeck

10 juni 2019

In de Mechelse wijk Nekkerspoel zijn er afgelopen weekend spullen ontvreemd uit drie personenwagens, zo meldt de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. In de Schepvoortstraat werd een oplader en zonnebril uit een geparkeerde wagen gestolen. De dader beschadigde het raam. Hetzelfde deed zich voor in de Nekkerspoelstraat. Hier werd een tas met babyverzorgingsproducten gestolen. Alsook in de Bakelaarstraat, waar een tablet werd gestolen.