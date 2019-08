Auto gaat over de kop aan station Tim Van Der Zeypen

Een autobestuurder is vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Leopoldstraat. Ter hoogte van het rondpunt aan het station ging de man met zijn wagen over de kop. Hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. Even werd gevreesd dat de chauffeur gekneld zat in zijn wagen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. “De man kon zelf nog uit het voertuig klauteren”, luidt het bij de hulpdiensten. “Hij werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging.” De wagen moest worden getakeld. Door het ongeval moest de Leopoldstraat worden afgesloten. Dat gebeurde net voorbij het oud ziekenhuis. De politie onderzoekt nu hoe het ongeval kon gebeuren. Vermoedelijk merkte de chauffeur een file ter hoogte van het rondpunt aan het station te laat op en verloor hij, in een manoeuvre om een aanrijding te vermijden, de controle over zijn stuur. Bij het ongeval raakten nog twee andere voertuigen beschadigd. Een ervan stond geparkeerd, het andere voertuig stond in de file. Een uurtje na het ongeval werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.