Auto belandt op dak na ongeval Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

11u00 0

Op de Postzegellaan is een auto op zijn dak in de gracht beland na een verkeersongeval. Vermoedelijk verloor de autobestuurder, een negentienjarige man, de controle over zijn stuur. De chauffeur werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen. Hij had lichte verwondingen.