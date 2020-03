Auticafé neemt intrek in wijkhuis Arsenaal: “Mensen met autisme ontmoetingsplek bieden” Wannes Vansina

09 maart 2020

13u02 0 Mechelen Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor personen met autisme. Dat is het wijkhuis Arsenaal voortaan elke tweede donderdagavond van de maand.

Het Auticafé wordt georganiseerd door Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (BCPA), in samenwerking met de stad Mechelen, de KdG Hogeschool en buurtnetwerk Hoplr. De vzw speelt zo in op de vraag van veel mensen met autismespectrumstoornis naar ontmoetingsplekken buiten de beperkte eigen leefwereld van het ouderlijke huis of het dag- of wooncentrum.

Directrice An De Ridder: “Met dit project kunnen mensen met autisme in een leuke ongedwongen sfeer anderen met of zonder ASS ontmoeten en zo hun netwerk versterken. Ze kunnen er meer zichzelf zijn en daarbij zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld ontwikkelen.”

Het Auticafé werd vorige maand gelanceerd. De jongens en meisjes van BCPA konden in het prikkelarme café kennismaken met andere bezoekers met autisme. Aan de toog werden er tussen pot en pint of bij een gezelschapsspel nieuwe banden gesmeed.

Op 12 maart vindt de tweede editie plaats. De deuren zijn geopend van 19 tot 21 uur.