Audiovisueel bedrijf livestreamt uitvaarten: “Afscheid kunnen nemen is belangrijke stap in rouwproces” Els Dalemans

03 mei 2020

11u35 2 Mechelen Bij uitvaarten tijdens de coronacrisis mogen maar 15 mensen aanwezig zijn. Het audiovisuele bedrijf Optical Infinity uit Mechelen biedt daarom livestreaming aan: “Een uitvaart bijwonen is een onmisbaar ritueel, vaak een belangrijke stap in het rouwproces. Wij maken het mogelijk om ook vanop afstand afscheid te nemen”, zegt Carl Desmet.

“Met Optical Infinity zorgen we voor video, licht en geluid op evenementen, festival, theatervoorstellingen, musicals en meer. Maar door de coronacrisis ligt de hele sector lam, daarom gingen we op zoek naar een andere manier om onze kennis en knowhow en ons materiaal in te zetten. Wat mij enorm trof, was het bericht dat er tijdens de crisis maximum 15 mensen welkom zijn op een uitvaart. Net dan heb je immers een knuffel, een handdruk, een zoen nodig, maar de social distancing-regels laten dat niet toe.”

Discreet

“Met Optical Infinity kunnen we een uitvaart op een professionele en discrete manier in beeld brengen, zodat mensen er vanop afstand toch bij kunnen zijn. We zorgen voor een kwalitatieve opname van beeld en geluid, iedereen die wil kan via livestreaming volgen via een betrouwbaar en veilig platform. Ook bewegende camera’s zijn mogelijk, we kunnen de getoonde foto’s groot in beeld brengen, de bijpassende muziek is duidelijk hoorbaar… Ook wie op afstand volgt, kan een persoonlijk woordje brengen tijdens de dienst op een groot scherm.”

Niet alleen

“De familie kan ook volgen hoeveel ‘aanwezigen’ de dienst op afstand bijwonen. Dit is vaak ook belangrijk: weten dat je niet alleen bent, ook al kunnen je vrienden en familie niet fysiek aanwezig zijn. Ook na de coronacrisis kan ons rouwpakket nog van pas komen: wanneer iemand van de familie of vriendenkring in het buitenland verblijft, in het ziekenhuis ligt, in het woonzorgcentrum woont en zich niet meer kan verplaatsen…”

Meer info via info@ opticalinfinity.be en 0470 875 105