Atelier voor mensen met autisme ‘Aanbeeld’ verhuist en breidt uit Els Dalemans

13 augustus 2019

16u18 0 Mechelen De vzw Aanbeeld, het atelier voor mensen met autisme van kunstenaar Tom Flamant, blaast 5 kaarsjes uit. Die verjaardag wordt gevierd met een verhuis vanuit Puurs-Sint-Amands naar Mechelen. “We breiden uit in ruimte, uren én activiteiten. Voortaan plannen we drie dagen per week workshops, en we willen graag ook meer op stap gaan”, zegt oprichter Tom Flamant.

Flamant richtte Aanbeeld vijf jaar geleden op. Het atelier voor mensen met autisme had zijn thuis in de woning van de kunstenaar in Puurs-Sint-Amands. “Elke woensdagnamiddag gaan we in kleine groep tijdens workshops ‘beeldende expressie’ op een heel eigen manier samen aan het tekenen, schilderen, beeldhouwen en meer. Zo ontdekken onze mensen spontaan hun eigen talenten. Ze helpen mij ook regelmatig bij de uitvoering van kleinschalige en ambachtelijke opdrachten”, vertelt Tom.

Vrachtschip Incus

Twee jaar geleden zette de groep de schouders onder een bijzonder project. “Ik wou Aanbeeld graag uitbreiden en verhuizen naar een makkelijker bereikbare locatie. Mechelen is ideaal gelegen en in mijn zoektocht naar een geschikt pand botste ik op het vrachtschip ‘Incus’. Dat stond te koop, maar moest ook volledig gerenoveerd en omgebouwd worden. Ik zocht een ligplaats in Mechelen, liet Incus vanuit Gent overkomen, en we hadden onze nieuwe stek gevonden.”

“We gingen samen aan het werk en hebben de voorbije maanden heel wat werk verzet. De vloer en muren van het ruim werden geïsoleerd en afgewerkt, er kwam verwarming en meer lichtinval, en we creëerden een groot atelier. Dezelfde ruimte vinden in een gebouw in Mechelen was moeilijk. Bovendien heeft zo’n plek op het water iets magisch”, aldus Tom.

“Het doel is om Aanbeeld hier verder te laten groeien. We breiden uit in aantal uren: voortaan worden er niet enkel op woensdag workshops gegeven, maar ook op maandag en vrijdag. Omdat we meer ruimte hebben, kunnen er meer kunstenaars tegelijk aan de slag. We plannen ook meer uitstappen, we zouden graag samen musea en galerijen gaan bezoeken.”

Expo

Volgens Tom is het in de nieuwe ruimte bovendien perfect mogelijk om expo’s van andere kunstenaars te organiseren. “Zij kunnen zelfs bijhorende workshops rond hun eigen kunstvorm organiseren, zo hoeft alle input niet altijd alleen van mijzelf te komen”, vertelt hij.

“We vieren onze vijfde verjaardag en de verhuis van Aanbeeld met een feestelijke opening op zondag 18 augustus vanaf 15.30 uur. Lamoral zorgt voor de muziek en ook de tentoonstelling ‘Gehinderde hoofden’ van Landschip is te bewonderen. Die de expo bezoeken kan nog tot en met 28 september op vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur. Vanaf september gaan we ook weer van start met een nieuwe reeks Aanbeeld-workshops.”

Meer info via www.aanbeeld.be en info@aanbeeld.be.