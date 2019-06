Asielzoekers met elkaar op de vuist in opvangcentrum: “Een persoon naar het ziekenhuis, twee verdachten meegenomen voor verhoor” Tim Van der Zeypen

07 juni 2019

10u40 40 Mechelen Twee asielzoekers van het opvangcentrum in het voormalige AZ Sint-Maarten op de Mechelse Zwartzustersvest zijn vanochtend met elkaar op de vuist gegaan. Een persoon raakte daarbij gewond. Twee anderen werden meegenomen voor verder onderzoek naar het politiekantoor. De politie startte intussen een onderzoek op.

De politie van Mechelen-Willebroek moest vanochtend uitrukken naar het opvangcentrum aan de Zwartzustersvest in Mechelen. In het voormalige ziekenhuis van AZ Sint-Maarten worden sinds eind maart 2019 asielzoekers opgevangen. Het opvangcentrum heeft plaats voor zo’n 180 personen.



Vanochtend rond 6.30 uur kookten de potjes bij twee bewoners van het opvangcentrum over en begonnen ze met elkaar te vechten. “Hierbij is een van de twee mannen oppervlakkig gewond geraakt. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Twee verdachten

De politie ging met verschillende politieploegen ter plaatse. Volgens buurtbewoners ging het om een tiental politieploegen. “Eens ter plaatse keerde de rust vrij snel terug in het opvangcentrum”, gaat Van de Sande verder.

Vanochtend startte de politie ook meteen onderzoek op naar de precieze omstandigheden en het motief van de vechtpartij. Er werden ook twee personen opgepakt. Deze twee werden meegenomen naar het politiekantoor in de Frederik de Merodestraat voor verder onderzoek. “Omdat het onderzoek nog volop lopende is, kunnen we daar voorlopig nog niets meer over kwijt”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder.

Tuchtprocedure

De bevoegde instanties zullen naar aanleiding van het incident een tuchtprocedure opstarten. “Bij monde van burgemeester van Mechelen Bart Somers vraagt het stadsbestuur nu dat dit onderzoek snel en grondig wordt gevoerd en tevens krachtdadig op te treden”, besluit Van de Sande.

Nog volgens de lokale politie is dit het eerste incident dat zich voordoet in het opvangcentrum sinds de opening ervan in maart jongstleden en is het de eerste keer dat ze moeten uitrukken naar het opvangcentrum.