Arts (59) staat voor de rechter voor lasterlijke aangifte nadat ze Mechelse collega beschuldigde van radicalisering Tim Van der Zeypen

10 oktober 2019

15u20 0 Mechelen Een federaal gezondheidsinspecteur heeft zich donderdag moeten verantwoorden voor de rechter. Een Mechelse arts had een klacht ingediend omdat de inspecteur hem ten onrechte had beschuldigd van een radicaliserende en vrouwonvriendelijke houding. “Ik heb imagoschade geleden”, klonk het op zitting. Het parket vroeg de vrijspraak. Volgens hen is er geen sprake van kwaad opzet. “Ik heb in eer en geweten gehandeld”, reageerde de 59-jarige op zitting.

In december 2015 contacteerde een apothekeres en vrouwelijke arts, de 59-jarige gezondheidsinspecteur. Beiden maakten melding van een fundamentalistische, radicaliserende en vrouwonvriendelijke houding van een 46-jarige Mechelse arts. Zo was er naar verluidt sprake dat de veertiger enkel met een mannelijke collega wou spreken en de vrouwelijke collega’s links had laten staan.

“Na deze meldingen nam ze contact op met de federale politie en werd er na een officiële klacht, een onderzoek opgestart”, luidde het donderdag bij het parket. “Het onderzoek wees uiteindelijk uit dat er helemaal geen sprake was van een radicaliserende en vrouwonvriendelijke houding bij de Mechelse arts. De klacht werd dan ook geseponeerd.”

Imagoschade

Alleen liet de Mechelse dokter het hier niet bij. “Ik heb een imagoschade opgelopen”, aldus de 46-jarige arts. “Ik heb helemaal niet het profiel van een radicaliserende persoon. Ik doe geregeld vrijwilligerswerk en werk met iedereen samen. Mensen met een andere religie en in mijn praktijk heb ik zelfs meerdere vrouwelijke collega’s.” De arts diende klacht in voor lasterlijke aangifte.

Vandaag voegde zijn raadsman Tim Smets op zitting nog toe: “Kan u dat inbeelden dat een genormeerde arts als mijn cliënt op een buitenlands congres plots wordt aangesproken door een collega met de melding dat hij net verhoord is geweest door de politie in het kader van een terroristisch onderzoek? Dit heeft een impact achtergelaten.” Er werd een morele schadevergoeding van 5.000 euro gevraagd.

Vrijspraak

Oorspronkelijk vroeg het parket de buitenvervolgingstelling van de 59-jarige gezondheidsinspecteur maar de Kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen stuurde het dossier alsnog naar de correctionele rechtbank. Vandaag vroeg het parket aan de rechters om haar vrij te spreken.

“Er is hier geen sprake van kwaadwillig opzet”, oordeelde de openbaar aanklager. “Het is niet zo dat als de oorspronkelijke melding niet wordt bewezen, dat dit onmiddellijk het kwaadwillig opzet van haar klacht bewijst. Mevrouw handelde in eer en geweten en niet uit vuilspuiterij.”

Een mening die ze ook aan de zijde van de 59-jarige deelden. Haar advocaat vroeg vanochtend de rechtbank om de gezondheidsinspecteur vrij te spreken. “Ze heeft gedaan wat ze moest doen en het feit dat ze zich hiervoor nu correctioneel moet verantwoorden hakt op haar in”, aldus haar advocaat. “Na de aanslagen in Parijs werd er van bovenaf opgeroepen om dergelijke zaken van radicalisering meteen te melden. Ze heeft dit ook gedaan. Vanuit haar beroepsernst. Jammer dat ze nu op zoek gaan naar allerlei complottheorieën.”

De rechters namen de zaak in beraad. Een vonnis valt op 7 november