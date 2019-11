Artenova 2.0 wil creatieve beroepen nog meer groeikansen geven Wannes Vansina

20 november 2019

17u23 0 Mechelen Nu vrijdag opent de oude bibliotheek van Mechelen officieel als Artenova 2.0. Op de nomadische creatieve werkplek zijn zestig creatieve ondernemers, starters en kunstenaars actief.

Artenova was tot voor twee maanden gevestigd in de gelijknamige voormalige meubelzaak aan het station. Tot september 2021 kan ze op de nieuwe locatie blijven in afwachting van de herontwikkeling van de bibliotheeksite. “Deze tijdelijke invulling lost de negatieve effecten van leegstand op en geeft een nieuwe dynamiek aan de buurt”, zegt schepen van Ondernemen Greet Geypen.

Artenova 2.0 wil nog meer inzetten op het verbinden van lokale creatieve initiatieven. Er wordt voortaan samengewerkt met het Vlaamse Cultuurnet. “Door zich te omringen met de juiste partners, krijgen nieuwe initiatieven de kans om kwaliteitsvol te groeien”, zegt Björn Siffer. Volgens de Cultuurschepen baarde Artenova al verschillende “meesters”. “Denk maar aan auteur Christina De Witte (Chrostin), acteur Tijmen Govaerts en kunstenaar Pieter Steyaert.”

“Inspirerend”

De gebruikers zijn enthousiast. Architecte Aglaia De Mulder en fotograaf Frédéric Leemans verhuisden hun kunstatelier byebyebn mee met Artenova. “Dit is een fantastische plek. De meeste initiatieven als deze zijn privaat en vaak veel duurder omdat eigenaars de slagkracht niet hebben die een stad wel heeft”, zegt Leemans. Het geeft kunstenaars ruimte. “Ik heb in Parijs gewerkt, maar daar moesten creatieve mensen zo hard vechten om te overleven dat ze niet aan creëren toekwamen. Vreselijk.”

Volgens Leemans werkt de omgeving ook inspirerend. “Hier zitten verschillende leeftijdsgroepen en ervaringsgroepen dooreen die dan ook nog eens verschillende disciplines uitoefenen. Daardoor ontstaat uitwisseling.”

Fietsbar

Nieuw in Artenova is Peloton de Paris, de fietsbar uit de Hoogstraat. In de vroegere bib zit nu het creatieve en administratieve brein. “De winkel is geëvolueerd met ook een grote kledinglijn, waardoor we extra personeel hebben moeten aannemen en we stockageruimte tekort kwamen. Dit is een fantastische oplossing. We zijn ons nu al aan het afvragen: wat gaan we over twee jaar doen als dit weer verdwijnt”, lacht Wendy Janssens.

Lunch

De oude bib laat toe dat er veel meer activiteiten plaatsvinden, zoals workshops en lezingen en nu de BAAS XS-week voor startende ondernemers. In februari krijgen de gebruikers nog het gezelschap van een horecazaak. “We hebben drie concepten die hier willen samenwerken. Ze willen hier ’s middags lunches aanbieden, ’s avonds catering”, zegt Toon Diependaele van Mest. Zijn vzw is momenteel ook bezig met te zorgen voor een tijdelijke invulling voor de vroegere brandweerkazerne in de Dageraadstraat.