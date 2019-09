Arsenaal test alternatieven voor wagen Wannes Vansina

05 september 2019

11u30 0

De wijk Arsenaal is van 28 september tot 26 oktober het doelwit van ‘Delende Buurten’, een project van Taxistop en Autodelen.net. Buurtbewoners kunnen in die periode hun wagen aan de kant laten staan in ruil voor gratis alternatieven. Ze krijgen de kans om gratis andere vervoersmiddelen als elektrische fietsen, deelfietsen van Blue-bike, openbaar vervoer, carpoolen of deelwagens van cambio en Battmobiel te proberen. “Dit project laat bepaalde vervoerswijzen, waar anders minder gemakkelijk of geen gebruik van gemaakt wordt, simpelweg eens uittesten. Door positieve of minder goede ervaringen ontdekt een buurtbewoner welke set van vervoerswijzen het best bij hem of haar past”, zeggen projectmedewerkers Elke Vandenbroucke (Taxistop) en Merel Vansevenant (Autodelen.net). In september vinden verschillende infomomenten plaats. Info: www.mechelen.be/delende-buurten.