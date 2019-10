Armoedeorganisaties maken er een punt van. “Om scherp mee in het vel van beleidsmensen te prikken” Wannes Vansina

17 oktober 2019

13u35 2 Mechelen Het Mechels armoedesamenwerkingsverband Geknipt heeft donderdagmiddag actie gevoerd met een reuzengroot potlood. Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede protesteerden ze tegen armoede en ijverden ze voor gelijke onderwijskansen.

Baseline van de optocht was ‘We maken er een punt van’. “Om scherp mee in het vel van de beleidsmensen te prikken”, zegt Daevy Amerlynck, coördinator van De Lage Drempel. “In het Vlaams regeerakkoord staat niks structureel om de situatie van mensen in armoede te verbeteren. Terwijl zij net perspectief nodig hebben. Nu belanden ze van het ene sukkelstraatje in het andere.”

Over het Mechelse bestuur is hij positiever. “Het wil van de strijd tegen armoede, en dan vooral kinderarmoede, een speerpunt maken. Binnenkort wordt het meerjarenplan voorgesteld. De dialoog was alvast goed, ik ben benieuwd welke budgetten zullen worden vrijgemaakt.” Vooral huisvesting is een probleem, net als hoge energiekosten. De armoedeorganisaties pleiten ook voor automatische rechtentoekenning.

Dat er werk is aan de winkel, blijkt uit de lokale armoedebarometer. Volgens Kind en Gezin wordt 13,8% van de Mechelse kinderen geboren in armoede, terwijl het armoede-decenniumdoel voor de stad op 7,2% ligt. “We kunnen verwachten dat de jonge kinderen die vandaag in armoede opgroeien, morgen met achterstand of zelfs zonder diploma de school verlaten.” Ook het aantal leefloners steeg, net als het aantal ouderen dat moet leven met een inkomensgarantie (891 in 2017). Volgens de barometer blijft de werkloosheidsgraad te hoog en het aantal sociale woningen te laag.

Onder de deelnemers ook heel wat Mechelaars die het moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. “Ik vind het belangrijk mijn stem te laten horen”, zegt Carina Baetens (59). “Ik was poetsvrouw en sta sinds 2011 op ziekenkas, moet elke euro omdraaien. Ik moet zien rond te komen met 900 euro per maand. Op een gewone manier iets kopen, lukt niet. Ik moet wachten op afslag of solden.”