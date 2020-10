Armeense lanceert collectie ten voordele van slachtoffers van oorlog in haar thuisland: “Elke euro is welkom, er moet heel veel worden heropgebouwd” Wannes Vansina

06 oktober 2020

17u42 42 Mechelen Mariam Harutyunyan (25) uit Mechelen heeft met haar geëngageerde modelabel KinArmat een collectie gelanceerd ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Nagorno-Karabakh. Ze maakte onder meer T-shirts, bekers, petten en gsm-hoesjes. “Het meest kwetsend vind ik dat de internationale gemeenschap niet reageert.”

Mariam groeide op in Armenië, tot ze op 4-jarige leeftijd naar ons land verhuisde. Haar gedachten gaan dezer dagen uit naar Artsakh (de Armeense naam voor Nagorno-Karabakh), de Armeense enclave in Azerbeidzjan waar sinds 27 september weer hevig wordt gevochten. Voor de vele Armeense Mechelaars is dat niet ‘ver van mijn bed’, maar net heel dichtbij.

“Ik heb in Armenië familie wonen, mijn nonkel is als politieofficier opgeroepen om mee te gaan strijden. In Jerevan (de hoofdstad van Armenië, red.) komen duizenden vluchtelingen aan wiens huizen werden platgebombardeerd, want niet alleen militaire doelen worden aangevallen”, vertelt ze.

Vergeet-mij-nietjes

De burgerslachtoffers zijn volgens haar vooral Armeniërs. “Want het zijn vooral zij die in het gebied leven. Intussen kijkt de wereld toe. De internationale gemeenschap is stil, er komt geen beweging om te helpen. Ik hoop dat het debat morgen woensdag in het Europees parlement iets teweeg brengt.”

Zelf zit ze in elk geval niet stil. In sneltempo maakte ze een nieuwe collectie. De boodschap is duidelijk: vrede. Met armen die elkaar ondersteunen vergeet-mij-nietjes, het symbool van de Armeense genocide.

De opbrengst gaat volledig naar het Armenia Fund om de families getroffen door de oorlog te steunen. “Elke euro is welkom. Er moet heel veel worden heropgebouwd.” Ze is lang niet de enige die een inzamelactie is gestart. “Er zijn heel veel vrijwilligersinitiatieven, in heel de wereld.”

Talkshow

Ook in haar KinArmat Talkshows besteedt ze aandacht aan de kwestie, maandag een eerste keer met een interview met kenner van het gebied en burgemeester van Kasterlee Ward Kennes. “Er doet veel ‘biased’ propaganda de ronde. Ik wil objectieve informatie verspreiden. Alle experts, historici, politici, die een bijdrage willen leveren over deze kwestie, zijn welkom.”

Het interview is te herbekijken op de Facebookpagina van KinArmat Talkshow. Donderdag om 19 uur volgt een tweede livegesprek, dit keer met professor Bernard Coulie.

Meer informatie op kinarmat.com.