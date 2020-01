Exclusief voor abonnees Architect neemt op 80ste verjaardag afscheid van levenswerk Sint-Rombouts Wannes Vansina

24 januari 2020

11u56 0 Mechelen De provincie heeft vrijdag architect Jos Roosemont in de bloemetjes gezet. De man werkte bijna vijftig jaar aan de buitenrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal en woonde nu de werkzaamheden achter de rug zijn op uitgerekend zijn 80ste verjaardag de laatste werfvergadering bij. “De kathedraal is als mijn kindje.”

In 1973 ging de buitenrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal van start: eerst de toren, vervolgens de kathedraal. Roosemont werkte liefst 48 jaar mee aan de restauratie als architect. Vandaar dat de provincie hem vrijdag tot zijn verrassing in de bloemetjes zette in de aartsbisschoppelijke sacristie.

