Arbeiders beschadigen gasleiding met freesmachine: “Geen evacuaties maar zware avondspits” Tim Van der Zeypen

26 juni 2019

15u00 51 Mechelen De Mechelse hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de R6. Kort na de middag werd er een gasleiding overgetrokken. Het gaat om een middendrukleiding. De gevolgen waren groot. Niet enkel voor het vetkeer maar ook voor de buurt. Die moesten in hun woning blijven en zowel ramen als deuren gesloten houden.

(LEES VERDER ONDER DE VIDEO)

De arbeiders waren bezig met uitvoeren van werken wanneer de gasleiding omstreeks 14.00 uur met een freesmachine werd geraakt. De breuk verspreidde meteen een hevige gasgeur in de buurt en omwille van de mogelijke gevaren werden de hulpdiensten opgeroepen. Die kwamen ter plaatsen en stelden een veiligheidsperimeter in. “Bij de bewoners van de wijk ter hoogte van het gaslek zijn we gaan aanbellen om mensen te waarschuwen. Er werd door ons gevraagd om binnen te blijven en zowel de ramen als deuren gesloten te houden”, zegt brandweerluitenant Karel Van Heetvelde.

De brandweermannen werden daarbij bijgestaan door de lokale politie. Zij reden rond in hun wagen en riepen diezelfde oproep af via hun megafoon op het dat van de politiecombi. Omdat er niet meteen ontploffingsgevaar was, moest er niet worden geëvacueerd. De brandweer bleef wel de hele tijd metingen uitvoeren maar kreeg de situatie snel onder controle.

Bypass

Arbeiders van nutsmaatschappij Fluvius (Het voormalige Eandis, red.) kwamen ook ter plaatse. De gasleiding moest worden hersteld. “Omdat er teveel mensen in het afnamegebied van deze gasleiding wonen, werd er besloten om gasleiding niet dicht te draaien maar wel om te werken met een bypass”, klonk het nog. Die werken worden dit moment uitgevoerd.

Bi het incident raakte niemand gewond. De lokale politie sloot tijdens de interventie en de werkzaamheden van Fluvius het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de R6 af voor het verkeer. Net zoals het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. Hierdoor bleef ook de R6 tussen beide kruispunten autoloos. Door het afsluiten van een van de drukkere invalswegen van Mechelen verliep de avondspits bijzonder moeizaam.