Appartementsgebouw gesloopt nadat plafond van ondergelegen winkel instortte Tim Van der Zeypen

24 mei 2019

17u15 0 Mechelen Arbeiders zijn vrijdag gestart met de sloop van het appartementsgebouw in de Pareipoelstraat. Donderdag stortte er het plafond van een ondergelegen winkel in. De stabiliteit van het pand kon niet meer worden verzekerd. Alle twaalf bewoners van de zes flats werden ontruimd.

Nog geen 24 uur nadat donderdagnamiddag het plafond van een winkel in bouwmaterialen naar beneden kwam en het ganse gebouw met zes appartementen zwaar werd beschadigd, zijn bouwvakkers vrijdag al met de afbraak van het pand gestart. Kort na 15.30 uur afgelopen donderdag werden de hulpdiensten verwittigd. Zij kwamen ter plaatse en konden enkel de instorting vaststellen. Een bewoner werd bijna meegesleurd in het gat dat ontstond door het wegvallen van het plafond, maar kon zich nog tijdig in veiligheid brengen. Een andere bewoonster ontvluchtte het pand net op tijd na het horen van enkele luide geluiden en het ontstaan van barsten. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

Twee flats raakten ernstig beschadigd en werden meteen onbewoonbaar verklaard. De vier anderen volgden later. De schade bleek er mee te vallen, maar de stabiliteit van het gebouw kon niet meer worden verzekerd. Hierop werden ingenieurs van de stad, de Civiele Bescherming en de noodplanambtenaar ter plaatse gestuurd. Na lang overlegd werd beslist om het ganse gebouw te slopen. “Donderdagavond werden de eerste voorbereidingen getroffen, vrijdagochtend werd er gestart met de afbraakwerken”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Omwille van de werken blijft de Pareipoelstraat afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het pand.”

Alle bewoners kunnen terecht bij familie of het OCMW. Zij mochten donderdagavond hun persoonlijke spullen gaan ophalen onder begeleiding van de brandweer. Dat wat tijdens de afbraakwerken werd gered, zal worden bijgehouden. Op een later tijdstip zullen bewoners deze kunnen gaan ophalen. Over de omstandigheden van de instorting is nog niet veel bekend. Dat zal de komende dagen verder worden onderzocht.