App maakt van fietsen naar UNESCO-erfgoed nog grotere beleving Wannes Vansina

21 mei 2019

14u29 0 Mechelen In Mechelen werd dinsdag ‘Augmented Routes’ voorgesteld, een app die de fietsbeleving op routes van de Dijlestad naar Diest en naar Boom (Gouden Carolusroute) moet verhogen dankzij onder meer virtual reality.

De app wordt komende zomer gelanceerd en zal onder meer augmented en virtual reality, 360° (lucht)fotografie en -film omvatten. “Misschien wel een wereldprimeur”, zegt Bram Van Oost van ontwikkelaar Poppr. “Er is bij mijn weten nog geen enkel voorbeeld in de toeristische sector die deze verschillende technieken en belevingen met elkaar verbindt.”

In Mechelen kan je door muren kijken van onder meer de Begijnhofkerk of in een schilderij stappen in het museum Hof van Busleyden. Op de Sint-Romboutstoren vertelt de app wat je rondom je ziet. In Boom kan je dan weer ervaren hoe Tomorrowland eruit ziet en hoe het er aan toeging in de steenbakkerijen van weleer. In Dienst ervaar je dan weer hoe een straat er in honderd jaar geleden uitzag door met je toestel rond te kijken. “Een technisch hoogstandje”, verzekert Van Oost.

De app kwam tot stand in het kader van ‘Greenways Heritage’, een Europees project voor het versterken van het toeristisch-recreatief aanbod van groene fietswegen en UNESCO-werelderfgoed. Dinsdag ondertekenden afgevaardigden van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en van de stad Mechelen ook de Guimarães Declaration, een verklaring voor de promotie van UNESCO-sites en groene wegen als gezamenlijke bestemmingen in Europa.