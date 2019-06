Antwerpsesteenweg week onderbroken voor alle verkeer Wannes Vansina

25 juni 2019

11u42 0 Mechelen Begin juli zal de Antwerpsesteenweg in Mechelen een week lang zijn afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Otterbeek. Bestuurders en fietsers moeten omrijden via de Liersesteenweg.

Een aannemer plaats van 5 tot en met 12 juli een nieuwe koker voor de Otterbeek onder de steenweg. Dat in het kader van de bouw van een fly-over op het kruispunt Antwerpsesteenweg/R6. “De nieuwe koker voor de Otterbeek is 51 meter lang, 3,5 meter breed en 2,5 meter hoog. De koker bestaat uit een aantal prefab delen. Die worden een voor een door een grote kraan in een open bouwput op hun plaats gelegd en vervolgens aan elkaar gemonteerd”, licht het Agentschap Wegen en Verkeer toe.

Het verkeer kan in beide richtingen niet door, ook fietsers niet. Zij moeten een opleiding volgen (zie kaartje). Te voet langs de werfzone wandelen blijft wel steeds mogelijk.