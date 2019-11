Antwerpsesteenweg 2,5 uur lang afgesloten na gaslek TVDZM

12u40 0 Mechelen Bij graafwerken op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de werken aan de Fly-over aan de R6 hebben arbeiders dinsdagvoormiddag een gasleiding geraakt. Hulpdiensten zijn samen met nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse. De steenweg blijft voorlopig afgesloten voor het verkeer.

“Het gaat om een scheur in een lagedrukleiding”, licht kapitein Peter Verelst van de brandweerzone Rivierenland toe. “Er is momenteel enkel gas waar te nemen in de directe omgeving rond de scheur. Onmiddellijk ontploffingsgevaar is er dus niet.” Het naastgelegen ING-bankkantoor moest niet worden geëvacueerd.

De lokale politie van Mechelen-Willebroek besliste wel om de Antwerpsesteenweg voorbij het kruispunt van de R6 af te sluiten in beide richting. Het verkeer moet momenteel omrijden via de industrie Mechelen-Noord. Naast de Mechelse hulpdiensten zijn ook arbeiders van Fluvius al ter plaatse. Zij bekijken nu hoe snel ze de scheur kunnen dichten.

Tot die tijd zal de straat afgesloten blijven. Uiteindelijk liet de lokale politiezone van Mechelen-Willebroek omstreeks 14.00 uur weten dat het gaslek werd gedicht en de rijbaan opnieuw werd vrijgegeven.

Tweede keer

Aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de R6 zijn momenteel de werken bezig van de aanbouw van een Fly-over. Die werken moeten klaar zijn in de zomer van 2020. Het is niet de eerste keer dat er tijdens de werken een gasleiding wordt geraakt. Eind juni werd het kruispunt ook al een keer afgesloten na het overtrekken van een gasleiding. Toen ging het om een middendrukleiding en kwam er meer gas vrij.