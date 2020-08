Antwerpenaren niet welkom in Mechelse fitnesscentra: “Omzeilen regels door in Mechelen te fitnessen” Antoon Verbeeck

01 augustus 2020

19u56 20 Mechelen Bewoners uit de meest getroffen zone in en rond Antwerpen krijgen geen toegang meer tot de fitnesscentra in Mechelen. De beslissing kwam vandaag, na vaststellingen door de politie en meldingen op sociale media.

Nu de fitnesscentra in Antwerpen en de omliggende gemeenten zijn gesloten, zakken klanten af naar filialen van hun fitnesszaak in Mechelen, zo zegt burgemeester in Mechelen Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+).



“Daarmee omzeilen zij de politieverordening van de gouverneur van 29 juli. Dat werd mij door de gouverneur vandaag ook persoonlijk bevestigd. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat men de sluiting van de fitnesszaken omzeilt door elders te gaan fitnessen. Ik heb dan ook niet geaarzeld en heb meteen een besluit opgemaakt dat dit verbiedt”, verduidelijkt Vandersmissen.

Klantenregistratie

Het besluit van de burgemeester gaat onmiddellijk in. De politie zal alle fitnesszaken in Mechelen dit weekend nog bezoeken en controleren of het burgemeestersbesluit wordt nageleefd.



“Het volstaat trouwens niet dat de registratie enkel centraal bij de fitnessketen gebeurt. Ook elk filiaal van de fitnessgroep moet op elk moment registreren wie er aanwezig is”, zegt de burgemeester. “De Mechelaars doen ongelooflijke inspanningen om de strenge provinciale richtlijnen na te leven. Ik kan als burgemeester echt niet tolereren dat de inspanningen van de Mechelaars worden tegengewerkt. Ik roep iedereen nadrukkelijk op om geen richtlijnen te omzeilen.”

Lees ook:

Bidden en smeken om cijfers te krijgen? Of lagen ze gevoelig? Hoe het zo kon mislopen in Antwerpen (+)

Fitnesscentra in Antwerpse zuidrand verzetten zich tegen verplichte sluiting: “Gouverneur komt beter eens kijken hoe veilig het hier is”