Antwerpenaar wil terrorist oplichten en vraagt geld om te kunnen afreizen naar Syrië TVDZM

13 februari 2020

16u40 1 Mechelen Een jonge Antwerpenaar moest zich vanmiddag komen verantwoorden voor een poging tot oplichting. De twintiger probeerde in 2017 geld af te troggelen van een onbekende terrorist. Het federaal parket eiste een celstraf van twaalf maanden met uitstel. De verdediging betwistte de feiten niet.

Drie jaar geleden kwam de 21-jarige in contact met een onbekende persoon. De twee wisselden verschillende berichten uit en die waren terroristisch getint. Zo vroeg de onbekende hoe ver het stond met de missie van de beklaagde in België en wanneer hij naar Syrië zou vertrekken.

“De onbekende man bleef de twintiger aansporen en indien inzamelacties niet genoeg geld zouden opleveren, zou deze wel voor het nodige geld zorgen”, zei de federaal procureur. Nadat de jonge Antwerpenaar werd opgepakt in een ander onderzoek kwamen de berichten aan het licht.

Shock

“En plots was hij naast een dief ook nog een terrorist. Het was een shock. Niet enkel voor hem maar ook voor zijn ouders. Alles werd uitgekamd en de enige conclusie die je op het einde kan stellen, is dat hij uit was op gemakkelijk geldgewin”, repliceerde meester Walter Damen vandaag. Hij verdedigde de twintiger op de zitting.

Na het onderzoek naar radicalisering werd hij uiteindelijk buiten vervolging gezet voor terrorisme wegens gebrek aan bewijsmateriaal. Wel verbleef hij hiervoor twee maanden in de gevangenis. Het terroristisch getinte dossier zwakte uiteindelijk af tot een poging tot oplichting.

Twaalf maanden

Vandaag eiste het parket een celstraf van twaalf maanden met uitstel en een geldboete van 200 euro. Al kan de beklaagde zich ook vinden in een werkstraf. Recentelijk werd hij nog veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur voor een poging tot diefstal met geweld.

Bij de verdediging werd de poging tot oplichting niet betwist en vroegen ze een opslorping van straf bij de vorige werkstraf. “Hij was het spoor kwijt”, besloot zijn raadsman Walter Damen. “Dit was wel dé wake-upcall die hij nodig had. Hij probeert nu zijn leven opnieuw op de rails te krijgen en krijgt hierbij de nodige steun van zijn ouders.”

De zaak wordt binnenkort verdergezet.