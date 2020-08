Anticonceptie moet duivenpopulatie verminderen met 60 à 80% Wannes Vansina

11 augustus 2020

16u09 3 Mechelen Het aantal stadsduiven op vijf jaar tijd verminderen met 60 à 80 procent. Dat is de doelstelling van een nieuwe manier die de stad dit najaar zal uitproberen om de populatie gevoelig te verminderen. De duiven zullen op strategische plaatsen een niet-hormonale pil verwerkt in maïskorrels gevoederd krijgen. “Diervriendelijk en ongevaarlijk voor andere dieren”, motiveert het stadsbestuur.

De stad probeert al een aantal jaren de duivenpopulatie onder controle te houden. De vogels veroorzaken dan ook overlast. “Ze kunnen schade berokkenen aan gebouwen en in de landbouw en in uitzonderlijke gevallen zelfs de volksgezondheid bedreigen. Het is dus belangrijk om de duivenpopulatie zo goed mogelijk in te perken”, legt schepen van Leefmilieu Marina De Bie uit.

De stad kiest voor een nieuwe aanpak: R12, een anticonceptiepil voor duiven. “Met dit uniek niet-hormonaal voorbehoedsmiddel houden we efficiënt maar vooral op diervriendelijke manier de duivenpopulatie onder controle. Zowel de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn alsook GAIA en de koninklijke Belgische Duivenbond hebben geen bezwaar tegen het gebruik van deze methode”, vertelt schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Darmparasieten

Het gaat om een veterinair geneesmiddel bestaande uit maïskorrels waaraan nicarbazine werd toegevoegd. Dat is een product ter bestrijding van darmparasieten bij vogels. Neveneffect van dit geneesmiddel is dat er zich in het ei van de vogels geen vrucht ontwikkelt wanneer zij over een voldoende lange periode een voldoende grote hoeveelheid van het middel toegediend krijgen.

Deze speciale maïskorrels worden op nog te bepalen strategisch plaatsen – al zeker de stationsomgevingen - in automatische voederdispensers aangevuld. De duiven krijgen steeds op vaste tijdstippen eten, zodat ze geconditioneerd worden en dus na verloop van tijd al klaar zitten om gevoederd te worden. Bij elke beurt wordt er slechts een beperkte hoeveelheid R12 gevoederd. Hierdoor worden zo goed als alle behandelde maïskorrels onmiddellijk opgegeten door de dominante duiven.

Dominante duiven

De stad vindt het warm water niet uit: het wordt in sommige andere steden al jaren toegepast. Met succes. R12 zou na één jaar behandeling zorgen voor een reductie van de behandelde duivenpopulatie met 20-30%, na 4-5 jaar behandeling zou deze reductie oplopen tot maar liefst 60-80%.

“In tegenstelling tot andere controletechnieken, richt men zich hier efficiënt op de duiven die effectief verantwoordelijk zijn voor nakomelingen binnen de duivenpopulatie. Slechts 15% van duivenpopulatie zijn dominante duiven, maar zij kunnen wel tot 24 jongen per jaar broeden. De jonge naïeve duiven, die vaak wel in kooien gevangen worden, zijn niet degene die zich voortplanten”, bevestigt schepen Vanmarcke.

Sigarettenpeuk schadelijker

Die inloopkooien werden de voorbije jaren gebruikt. De gevangen duiven werden overgebracht naar Socio vzw, een vogel- en dierenbescherming in Deurne, of naar het vogelopvangcentrum in Malderen, waar zij in quarantaine werden geplaatst. “Maar dat pakte het probleem niet bij de wortel aan. We zullen de kooien wel blijven gebruiken bij acute lokale overlast.”

Volgens de stad is er geen enkel gevaar voor andere vogels, dieren of mensen. “Een kauwgom of sigarettenpeuk is schadelijker voor vogels dan de duivenpil”, klinkt het. “Gezien een vogel minstens vijf dagen per week 8 à 10 gral nicarbazine per dag dient binnen te krijgen voordat dit een effect heeft op de eieren, kan het geen kwaad wanneer een duif van een duivenmelker een keer mee-eet”, legt Vanmarcke uit.

“Voor kleinere vogelsoorten is de maïskorrel sowieso te groot om op te eten. En ook de slechtvalken zullen geen hinder ondervinden. De roofvogels zouden al dagelijks drie duiven moeten eten om genoeg nicarbazine binnen te krijgen om een effect te hebben op hun eieren.”

Preventie

De stad blijft inzetten op de sensibilisering van de Mechelaars om duiven niet te voederen. “Het zorgt ervoor dat de populatie sneller groeit dan wenselijk”, besluit De Bie. Op het voederen van zwervende dieren staan overigens GAS-boetes.