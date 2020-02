Anti-pestvlag gehesen op Sint-Rombouts Wannes Vansina

14 februari 2020

17u22 3 Mechelen Een delegatie van het stadsbestuur en de kinderburgemeester hebben vrijdag de vlag tegen pesten gehesen op de Sint-Romboutstoren.

Het hijsen van de vlag met vier stippen vormde het startschot van de week tegen pesten. “Het is heel uitzonderlijk dat we een themavlag hijsen op de toren. De toren is dan ook een Mechelse zichtlocatie ‘hors catégorie’. Door deze vlag te hijsen onderstrepen we het grote belang dat we hechten aan deze campagne”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Daarnaast lanceert de stad ook een filmpje dat werd gemaakt in samenwerking met school Ursulinen, over hoe met krijtverf stippen worden gespoten. Ook de kinderraad zal een filmpje opnemen tegen pesten.

“Pesten hoort niet thuis in Mechelen en daar werken we elke dag samen met heel wat partners aan. Het erkend antipestprogramma KiVa krijgt onze steun sinds 2015 en ondertussen hebben 23 van de 35 basisscholen het KiVa-programma gevolgd,. Hoe beter jongeren zich voelen in de klas en op de speelplaats, hoe beter ze gaan presteren. Daarom zeggen wij elke dag ‘nee’ tegen pesten, maar deze week roepen we dat eens zo luid”, besluit onderwijsschepen Marina De Bie.