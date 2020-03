ANPR-camera tegen zwaar verkeer op Battelbrug Wannes Vansina

18 maart 2020



Volgende maand moet een ANPR-camera erover waken dat geen zwaar verkeer meer de Battelbrug in Mechelen gebruikt. Dat na meldingen dat de tonnagebeperking niet wordt gerespecteerd. Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) stelde er het stadsbestuur een vraag over. “Hoewel echte metingen niet mogelijk waren, hebben politie en stad beslist om een camera te plaatsen. Deze is besteld en zou op 7 april operationeel moeten zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Vld-Groen-M+). Volgens de schepen zijn er veel minder storingen aan de brug sinds de herstellingswerken in 2018.