Annelies opent TARTElies: plantaardige lekkernijen om je beter van te voelen Wannes Vansina

05 oktober 2020

17u43 2 Mechelen Annelies Van Mol (36) opent morgen dinsdag vlakbij de Mechelse Grote Markt TARTElies, een afhaaladres voor verse afhaalmaaltijden en desserts. De recepten ontwikkelde ze aanvankelijk om zichzelf beter te maken.

Annelies begon vijf jaar geleden in haar toenmalige keuken bij haar thuis in Hoboken. Vervolgens verhuisde ze naar een coworking space in Zurenborg, om tenslotte anderhalf jaar geleden een winkel te openen vlakbij Berchem station.

“Ik lijd aan een chronische ontstekingsziekte en omdat de medicatie mij nog zieker maakte, ben ik op zoek gegaan naar wat ik kon doen om beter te worden. Ik kwam uit bij plantaardig eten, zonder haver en geraffineerde suikers”, doet ze het ontstaansverhaal.

Experimenteren

Het deed wonderen en ze begon te experimenteren. Het lekkers bracht ze ook mee naar feestjes. “Ik wilde niet diegene zijn die voor het dessert een appel of banaan bijhad. Mijn taarten vielen in de smaak en ik ben vervolgens naar vier winkels gestapt met proefdoosjes met de vraag of ze interesse hadden.”

Dat bleek het geval, en de trein was vertrokken. Annelies gaf haar job als leerkracht aardrijkskunde op om zich helemaal op TARTElies te kunnen storten.

Barricaden

In tegenstelling tot veel collega’s die bezig zijn met veganistisch eten, wil zij niet op de barricaden staan. “Ik geloof niet dat ‘meat is murder’-campagnes iemand kunnen overtuigen. Ik wil gewoon mensen laten proeven van wat goed voor hen is, in de hoop dat ze bewuster gaan omgaan met hun vleesverbruik.” Populair zijn onder meer haar karamel shortbread, haar chocoladebom en haar groentelasagne.

Ze belandde in Mechelen dankzij Bar Botanica, de vorige huurder van het pand in de Frederik de Merodestraat. Ze leverde aan die horecazaak. “Ik had zin in een nieuwe uitdaging. Ik lever ook in Leuven, maar ik vond Mechelen charmanter.” Op termijn kijkt ze ook naar Oost-Vlaanderen.

Taarten

Volledige taarten moeten worden besteld (via de webshop), maar klanten kunnen ook binnenwandelen en een stuk taart (of iets anders) uit de toog kiezen om mee te nemen. Ze verkoopt ook een aanbod veganistische producten, zoals gepekelde groenten, confituur en wijn.

Daarnaast organiseert ze workshops. “Tijdens ‘zoet’ leer ik bijvoorbeeld de deelnemers de basis van ‘raw’ en veganistische dessertbereidingen.”

TARTElies is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 12 tot 18 uur en op zaterdagvoormiddag. Meer info op tartelies.com.