Anissa Temsamani: “Ik ben perfect gelukkig zonder politiek” ZOMERREEKS. HOE ZOU HET ZIJN MET... Wannes Vansina

21 augustus 2019

06u00 0 Mechelen Anissa Temsamani (52) nam tien jaar geleden afscheid van de nationale politiek, in 2012 ook van de lokale. De Mechelse volgt de politiek nog altijd met bijzondere belangstelling, maar is perfect gelukkig zonder. Al kriebelt het soms nog, zoals na de uitslagen van de jongste verkiezingen.

Temsamani werd in 2003 het eerste regeringslid van Marokkaanse origine in België, al duurde dat dan maar 74 dagen. Op Wikipedia staat ze nog altijd geboekstaafd als de kortst zetelende Belgische minister of staatssecretaris ooit, al is dat niet correct. De aanleiding van haar vertrek was een zogezegde leugen over haar diploma.

Recht in mijn schoenen

“Ik ben redelijk onervaren in de politiek gestapt en had heel weinig steun van mijn partij. Op het moment dat de roddels kwamen, heeft men mij laten vallen als een baksteen. Het ergste vind ik nog dat de partij zo het beeld dat allochtonen niet betrouwbaar zijn heeft bevestigd, al dan niet bewust. Met de ervaring die ik nu heb, zou ik overigens nooit ontslag hebben genomen. Ik stond recht in mijn schoenen”, blikt ze terug.

Zes jaar later kondigde het Vlaams parlementslid haar afscheid aan uit onvrede met de lijstvorming. “Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb zelf de keuze gemaakt om met politiek te stoppen. Ik heb een fantastische periode meegemaakt, initiatieven kunnen nemen rond onderwijs en tewerkstelling van kansengroepen. Waar ik wel teleurgesteld in ben, is dat men mij enkel heeft gebruikt voor mijn stemmenpotentieel en dat dit nooit werd gewaardeerd. Bij andere partijen krijgen mensen met het meeste potentieel zichtbare plaatsen, ik heb altijd moeten knokken. Ik ben daar niet zuur over. Als je niet gewaardeerd wordt, moet je je carrière een nieuwe wending geven en dat heb ik gedaan.”

De wereld rond

Temsamani ging aan de slag als VP public affairs & marketing bij het milieubedrijf Waterleau en reisde de wereld rond. Sinds 2014 werkt ze als zelfstanding consulent en begeleidt ze kmo’s uit de groene sector bij hun internationale ontwikkeling. “Vooral in het land waar mijn ouders van afkomstig zijn, maar ik ben nu ook bijvoorbeeld bezig met een klant die actief is in het Verenigd Koninkrijk en graag naar België wil komen.” Nog altijd verblijft ze vaak in het buitenland, al kan ze meer en meer genieten van thuis te zijn in het Mechelen dat haar zo dierbaar is.

“Ik doe dit even graag als de politiek. Ik help graag mensen.” Ze is perfect gelukkig. “Wat mijn job betreft heb ik de touwtjes zelf in handen. Ik heb een fijne relatie, prachtige kinderen en twee prachtige kleinkinderen. Met ouder te worden leer je ook te relativeren en kleine dingen te appreciëren.”

Extreemrechts

De politiek mag dan een afgesloten hoofdstuk zijn, ze blijft het volgen. “Natuurlijk doen de slechte cijfers van sp.a mij iets. Linkse partijen zijn heel belangrijk, al moet ik toegeven dat ik bij de laatste verkiezingen zelf ben afgehaakt omdat ik een project miste bij sp.a. Er was weinig enthousiasme en positiviteit en de partij ging mee in het doemdenken van sommige andere partijen. Ik verschiet dus niet van het resultaat, maar het doe wel zeer.”

Evenveel pijn doet haar de uitslag van extreemrechts. “Ik voelde het toen wel weer kriebelen. Ik wilde mijn medeburgers duidelijk maken dat ze migranten niet over één kam mogen scheren. Slechts een kleine minderheid zorgt voor problemen. Jammer genoeg wordt op die probleemmakers dan de focus gelegd, terwijl er in de media, sport, culturele sector en bedrijfswereld zoveel zijn die het wel goed doen.”

“De verrechtsing en verruwing is niet enkel een Vlaams fenomeen. Kijk naar Trump. Hij zegt tegen Amerikaanse staatsburgers dat ze terug moeten naar hun eigen land en komt er nog mee weg ook. Dat terwijl hij zelf migrant is, net als zijn vrouw, die niet eens deftig Engels spreekt. Als het over allochtonen gaat, dan gaat het tegenwoordig vaak over moslims. Een Nederlander of Italiaan zijn geen allochtoon, een Marokkaan of Turk wél.”

Vijf na twaalf

Ook de opwarming van de aarde baart haar zorgen, iets waar ze door haar job vaak mee bezig is. “Ik vond het fantastisch dat jongeren op straat kwamen om hun engagement te uiten, al hadden ze op de duur hun punt wel gemaakt. Ik vind het ongelofelijk dat politici blijven ontkennen dat er een klimaatprobleem is. Is het echt zo moeilijk om de salariswagen af te schaffen voor mensen die niet zo heel ver moeten en te vervangen door een elektrische fiets en meer openbaar vervoer? De files, de vervuiling en de uitgaven in de gezondheidszorg zouden een stuk minder zijn. Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf.”