Anaïs opent veganistische ontbijt- en lunchzaak. “Ik weet hoe moeilijk het is om uit eten te gaan zonder ziek te worden” Wannes Vansina

29 oktober 2019

16u53 1 Mechelen Mechelen is een veganistisch eetadresje rijker: The Kind Coconut in de Geitestraat. Ook mensen met intoleranties en allergieën kunnen er met een gerust hart eten. “Ik weet zelf hoe moeilijk het is uit eten te gaan zonder ziek te worden”, zegt de oprichtster.

De Mechelse Anaïs Snijkers (28) was tot voor kort fitnessinstructrice, maar de plantaardige keuken is nog een grotere passie. “Daarnaast wilde ik altijd al iets van mijzelf. Vandaar de beslissing om The Kind Coconut op te starten, ook al heb ik geen horeca-ervaring. Het is een ontbijt- en lunchzaak waar je volledig plantaardig kan eten.”

Daar is volgens haar nood aan. “In Leuven en Antwerpen heb je veel veganistische eetgelegenheden, maar in Mechelen nog niet.”

Gluten

Op het menu onder meer poké, smoothie en açai bowls. Zorg dragen voor je lichaam, draagt ze hoog in het vaandel. Ze moet ook wel. “Ik heb zelf van kinds af het prikkelbare darmsyndroom. Vandaar dat ik er veel aandacht aan heb besteed dat iedereen hier terecht kan. Hier vind je uiteraard geen lactose, maar ook geen gluten.”

“Daarnaast denk ik ook aan het milieu en probeer ik zo veel mogelijk plastic te vermijden. Zo serveren we onze smoothies met bamboerietjes”, vervolgt ze.

Thuiskomen

Belangrijk voor Anaïs is ook dat klanten zich op hun gemak voelen. “Een klant zei me dat The Kind Coconut voelde als thuiskomen. Dat is precies de sfeer die we willen creëren voor mensen die willen komen tafelen of op hun laptop werken”, aldus Snijkers.

The Kind Coconut is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 9 tot 16 uur. Meer info op www.facebook.com/thekindcoconutbe/.