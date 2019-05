Amnesty International en beiaardier ‘vieren’ verjaardag van ereburger Nasrin Sotoudeh Els Dalemans

29 mei 2019

17u37 1 Mechelen De Vismarkt in Mechelen was woensdag het decor van een bijzondere, muzikale actie van Amnesty International. Een gelegenheidskoor van de mensenrechtenorganisatie zong er ‘Happy Birthday’ voor Nasrin Sotoudeh. Zij is één van de bekendste mensenrechtenadvocaten van Iran en ereburger van Mechelen.

“Nasrin werd veroordeeld tot 38 jaar cel en 148 zweepslagen omdat ze het opneemt voor vrouwenrechten en zich vreedzaam verzet tegen de doodstraf. Ze is jarig op donderdag 30 mei, en dat vonden wij het ideale moment om haar werk te eren en de zware straf die ze kreeg aan te klagen. Ons gelegenheidskoor bracht daarom een verrassingsoptreden in Mechelen, de Dijlestad waar Nasrin in maart tot ereburger benoemd werd.”

De Mechelse beiaardier speelde in de Sint-Romboutstoren ‘Happy Birthday’ voor Sotoudeh, op de Vismarkt zong een koor -met ook Eva De Roovere en Axl Peleman- uit volle borst de tekst mee. Aan congrescentrum Lamot werd een grote foto van Sotoudeh getoond. Met deze actie roept Amnesty International de Iraanse autoriteiten op om Nasrin Sotoudeh onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Als advocate verdedigt Nasrin Sotoudeh onder andere vrouwen die demonstreren tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen. De Iraanse overheid reageert hier hard op met arrestaties en gevangenisstraffen. Sotoudeh werd in de zomer van 2018 gearresteerd en opgesloten, in maart volgde haar veroordeling. In België tekenden al bijna 26.000 mensen een petitie voor haar vrijlating.