AMAi opent upcycling shop in stadhuis Wannes Vansina

07 november 2019

19u44 0 Mechelen AMAi heeft donderdag een upcycling shop geopend in het stadhuis. Medewerkers verkopen er onder meer kersenpitkussens, kliederschortjes en turnzakken gemaakt van tentzeilen van Tomorrowland en stoffen uit de kringwinkel.

AMAi is de nieuwe naam van Arbeidszorg, een werking van het Sociaal Huis. De dienst is sinds een jaar gevestigd in het stadhuis na de stabiliteitsproblemen in de gebouwen op de Battelsesteenweg. 48 medewerkers komen er een of meerdere dagen per week werken in het in- en uitpak- of het naaiatelier.

“Het zijn mensen die niet of nog niet klaar zijn om sociaal of regulier te gaan werken. Hier kunnen ze maatschappelijk participeren, hebben ze sociale contacten, hebben ze een dagstructuur en ontplooien ze hun talenten”, zegt Leen Bervoets.

De meeste hebben ook een ‘rugzakje’: medische, psychiatrische of fysieke problemen. “Aan het zorgaspect besteden we veel belang”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco.

Kerst

Sinds donderdag kunnen de medewerkers van het naaiatelier hun spulletjes zelf verkopen. “We staan op evenementen als M-Fair en verkopen in de kringwinkel, maar krijgen toch vaak de vraag waar mensen onze creaties kunnen komen”, zegt begeleidster Liesbet Marivoet.

In het winkeltje uiteenlopende spulletjes als bijenwasdoeken, smartphonehoesjes en regenjassen. Ze kosten tussen 1 en 10 euro. Binnenkort komen er ook kerstspulletjes bij.

Gezocht: opdrachtgevers

De winkel van AMAi is elke werkdag geopend tot 16 uur, behalve op dinsdag. Dan is het in de namiddag gesloten. Het in- en uitpakatelier zit overigens verlegen om werk en is op zoek naar opdrachtgevers voor verpakkingswerk, bestickeren of het vullen van bijvoorbeeld goodiebags.