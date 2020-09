Alweer nummerplaat gestolen Wannes Vansina

05 september 2020

In de Koningin Astridlaan in Mechelen werd de nummerplaat van een bestelwagen gestolen. Het voertuig stond geparkeerd op de openbare weg. Eerder deze week werd ook al een nummerplaat ontvreemd op de Zandpoortvest. Nummerplaten worden doorgaans gestolen om op een andere wagen te hangen en te gaan tanken zonder betalen, een snelheidsovertreding mee te begaan of een misdaad mee te plegen.