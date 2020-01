Althoornspeler brengt primeur in Belgisch muziekland Wannes Vansina

25 januari 2020

17u16 0 Mechelen In de podiumzaal van het Mechelse Sint-Romboutscollege werd zaterdag een primeur in Belgisch muziekland voorgesteld. Leestenaar Tim De Maeseneer presenteerde tijdens een concert de allereerste solo-cd voor althoorn. “Bekijk het als een duur visitekaartje”, lacht de topmuzikant.

Vijf Belgische en twee Britse componisten werkten mee aan ‘The Birth of Time echoes’, dat het debuut is van De Maeseneer. Het idee groeide nadat hij de steeds terugkerende vraag naar een eigen cd niet meer naast zich neer kon leggen, ook al steek je daar dan meer geld in dan dat je eruit haalt.

“Met de steun van onder andere de Vlaamse overheid startten in augustus de opnames in het Koninklijk Conservatorium van Brussel”, vertelt De Maeseneer. Het wereldgerenommeerde Brassband Willebroek, waar De Maeseneer ‘soloist in residence’ is, zorgde voor de muzikale begeleiding.

Sax

Met het album hoopt de muzikant de interesse voor zijn instrument, ontworpen door Adolphe Sax, nog meer aan te wakkeren. “Je hebt maar heel weinig professionele spelers en de althoorn wordt maar weinig als solo-instrument gebruikt.”

De Maeseneer, geboren in Vilvoorde in 1988, begon met tenorhoorn op 6-jarige leeftijd bij Sint-Cecila Hombeek. “Als kind wilde ik eigenlijk de grootste tuba bespelen, maar ze lieten me met althoorn beginnen. Ik ben niet meer gestopt.”

Leraar koper

Later ging hij naar de Kunsthumaniora in Brussel, studeerde aan het conservatorium van Gent en het Lemmensinstituut in Leuven. Hij is leraar koper aan de academie van Gent en dirigent van brassband Panta Rhei in Gent en Mercator Brassband in Boom. Bij verschillende wedstrijden kaapte hij meerdere Europese solistenprijzen weg. Over enkele weken is hij de centrale gast op het Saxhorn Fest in Manchester, het meest prominente festival voor de althoorn.