Alleenstaanden op kerstavond opnieuw welkom op Single Bells Wannes Vansina

14 november 2019

14u44 0 Mechelen Curieus Mechelen breit een vervolg op Single Bells. Op kerstavond zijn alleenstaanden opnieuw welkom in café De Wei.

Single Bells werd voor het eerst georganiseerd op 24 december 2018. “Het was een groot succes. De inschrijvingen liepen razendsnel binnen en iedereen had een heel gezellige avond”, zeggen initiatiefnemers Marlina Segers en Ingrid Vools. “We maken er graag een nieuwe traditie van.”

De locatie blijft dezelfde: De Wei. “Kerstavond is een avond die draait om gezelligheid en samenkomen. Daar sluit ons concept naadloos bij aan. Onze oproep aan singles die nog geen plannen hebben op kerstavond: schrijf je in. Je leert nieuwe mensen kennen bij lekker eten en drinken in een van de tofste cafés van Mechelen.”

Inschrijven kan via curieus2800mechelen@gmail.com. De prijs voor de avond met aperitief, hoofdschotel en dessert bedraagt 40 euro .