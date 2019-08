Alice viert 100ste verjaardag. “Ik verklap mijn geheim niet” Wannes Vansina

21 augustus 2019

12u40 0

Schepen Alexander Vandersmissen heeft Elisabeth-Alice Teughels woensdag een bezoekje gebracht naar aanleiding van haar 100ste verjaardag twee dagen eerder. De eeuwelinge woont zes jaar in Residentie De Linde en verkeert in prima gezondheid. “Hoe dat komt? Ik verklap mijn geheim niet”, lacht ze. Alice is de weduwe van Armand Beelaerts, die een hoveniersbedrijf had in Leest en een tijdlang gemeenteraadslid was onder burgemeester Anton Spinoy. “Ik heb nog vaak met de burgemeester gedanst, al kon hij dat eigenlijk niet zo goed”, herinnert ze zich. Zelf stond ze in voor het huishouden van haar eigen gezin en van de inwonende arbeiders. Ze kregen een dochter, die nog dagelijks op bezoek komt. “Elke zondag gaan we eten”, vertelt ze. Daarnaast houdt ze veel van zingen; alle liedjes van Louis en Gunther Neefs zingt ze mee. Ze is altijd ontroerd als ze haar achterkleinkinderen Lukas Astrid en Ocean ontmoet. “Ik bekijk het leven door een roze bril.”