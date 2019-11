Algemeen directeur Kazerne Dossin stapt op omdat “bestuur ruimte tot verbinding inperkte en uitholde” Wannes Vansina

04 november 2019

14u04 0 Mechelen Christophe Busch is niet langer directeur van museum en memoriaal Kazerne Dossin in Mechelen. “Helaas moest ik vaststellen dat het bestuur de ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde”, verklaart hij zijn vertrek.

Busch opende geen twee weken geleden nog de expo ‘Auschwitz.camp’ in het museum waar hij sinds 2012 aan de slag is. Eerst was dat als operationeel directeur, sinds 2016 als algemeen directeur. “Na zorgvuldige afweging heb ik beslist mijn ontslag te geven aan de Raad van Bestuur met ingang van 4 november”, liet hij maandag weten in een bericht dat hij in eigen naam verstuurde.

Aanleiding is een conflict met het bestuur. “Ik heb steeds gevochten om deze ruimte open te breken, de dialoog aan te gaan en geen thema, gesprek of mens te schuwen. (...) Helaas moest ik vaststellen dat het bestuur van de organisatie deze ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde. Dit frequent in een communicatiestijl die niet langer te verzoenen is met mijn visie op leiderschap. Als eerste tracht je dit systeem constructief om te buigen, als laatste kom je terecht bij de eigen ethiek en moet je handelen.”

Gemakkelijk was de beslissing volgens Busch niet. “Het is met spijt dat ik afscheid neem van een schitterend team waarmee we de laatste jaren Kazerne Dossin zowel op de kaart hebben gezet, de geschiedenis zijn plaats hebben gegeven, het herdenken vorm hebben gegeven en de onderliggende mechanismen hebben vertaald naar de actualiteit.”

Busch was niet bereikbaar voor verdere commentaar, de raad van bestuur van Kazerne Dossin wenste niet te reageren.