Alcoholcontroles in Mechelen en Willebroek: zwaar dronken bromfietser rijdt zonder rijbewijs en dronken automobilist rijdt door het rood TVDZM

26 augustus 2019

14u50 0 Mechelen Bij verschillende drugs- en alcoholcontroles in Mechelen én Willebroek zijn afgelopen weekend 1.052 autobestuurders gecontroleerd. 42 onder hen liepen tegen de lamp.

De politie van Mechelen-Willebroek trok dit weekend maar liefst negen rijbewijzen onmiddellijk in voor vijftien dagen. Een van die chauffeurs werd aan de kant gezet nadat hij met zijn vier richtingaanwijzers door het rode verkeerslicht aan een kruispunt reed.

“Bij de controle bleek dat hij 2,6 promille alcohol in zijn bloed had en onder invloed van cannabis was”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man was overigens niet in het bezit van zijn rijbewijs. Zijn wagen werd daarom aan de kant gezet met een wielklem.”

Crystal Meth

Verder bleken nog vier andere chauffeurs onder invloed te zijn van drugs. Een van die vier testte positief op het gebruik van Crystal Meth. Tot slot hadden vier van de negen autobestuurders te veel alcohol gedronken. Een van hen stond vorige maand nog voor de politierechter in Mechelen voor gelijkaardige feiten, een andere chauffeur vervoerde twee slapende kinderen van 4 en 6 jaar oud. “Ze waren beiden niet vastgemaakte met een veiligheidsgordel”, aldus Van de Sande. “De man kreeg hiervoor nog een extra proces-verbaal mee naar huis.”

Naast verschillende rijbewijzen, nam de de politie ook nog een bromfiets in beslag. De man negeerde aan het kruispunt van de Dendermondsesteenweg met het Adrien Dezaegerplein eveneens het rode verkeerslicht. “De bromfietser werd aan de kant gezet en toen bleek dat hij maar liefst drie promille alcohol in zijn bloed had”, besluit Van de Sande. “Zijn rijbewijs intrekken kon niet, omdat het blijkbaar nog op het politieparket in Mechelen ligt tot eind 2019.”

Tot slot moesten achttien chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Elf anderen deden dat voor drie uur.