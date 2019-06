Albanees (24) blijft in de cel na steekpartij in opvangcentrum Tim Van der Zeypen

11 juni 2019

18u15 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een 24-jarige Albanees bevestigd. De twintiger moest deze namiddag voor de raadkamer verschijnen nadat hij afgelopen zaterdag werd aangehouden door onderzoeksrechter Theo Byl. Die verdenkt de man van poging moord en slagen en verwondingen.

De feiten dateren van vrijdagochtend. Toen ontving de lokale politie van Mechelen-Willebroek een melding van een vechtpartij in het Mechelse opvangcentrum voor asielzoekers in het voormalige AZ Sint-Maarten langs de Zwartzustersvest. Ter plaatse bleek een man in de hals te zijn gestoken. Hij werd met oppervlakkige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. De agenten namen twee mannen mee naar het politiekantoor. Een ervan, de 24-jarige Albanees, werd uiteindelijk voor de onderzoeksrechter gebracht en officieel in verdenking gesteld. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Over een mogelijk motief voor de steek- en vechtpartij of met welk wapen de twintiger uithaalde, is nog niets bekend. Zijn raadsman weigerde vanmiddag alle commentaar.

Wel is duidelijk dat de feiten ernstig zijn. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket liet eerder al verstaan zwaar te tillen aan de feiten: “Dit had veel erger kunnen aflopen indien het slachtoffer zich niet had kunnen verweren.” Het stadsbestuur liet intussen een tuchtprocedure opstarten en vraag een grondig onderzoek. Het opvangcentrum heeft plaats voor in totaal 180 personen. Volgens de politie was het de eerste keer dat ze moesten ingrijpen in het opvangcentrum sinds de opening ervan in maart 2019. Na de tussenkomst van de politie vrijdagochtend keerde de rust terug.